«Аэрофлот» анонсировал увеличение частоты рейсов между Москвой и Геленджиком

«Аэрофлот»: ежедневные рейсы между Москвой и Геленджиком появятся с 18 июля

«Аэрофлот» планирует увеличить частоту рейсов по маршруту Москва — Геленджик, ежедневные рейсы начнут выполняться уже с 18 июля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы авиакомпании.

«В июле полеты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18 числа ежедневно», — сообщила авиакомпания.

Сообщается, что с 1 августа «Аэрофлот» расширит количество рейсов на популярный черноморский курорт в сутки до двух. По информации авиакомпании, полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

До этого «Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Геленджик и открыл продажу билетов. Планировалось, что полеты будут ежедневными с 25 июля.

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва — его закрыли сразу после начала СВО и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Когда полетят первые рейсы в Геленджик и стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края.