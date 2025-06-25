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В Москве спасли кошку, случайно попавшуюся на рыболовный крючок

Ветеринары в Москве спасли кошку, попавшуюся на рыболовный крючок
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ГБУ «Мосветобъединение»

Сотрудники московской Советской ветеринарной клиники спасли кошку по кличке Фрося, которая случайно попалась на рыболовный крючок. Об этом »Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, она решила поиграть с удочками и снастями, пока ее хозяин собирался на рыбалку, и проколола губу крючком. Пострадавшей помогла хирург Наталья Павлова.

«Похожие случаи врачи государственных ветеринарных клиник наблюдают регулярно, причем на крючки попадаются как кошки, так и собаки. Специалисты рекомендуют держать наборы рыбака подальше от питомцев: запах рыболовных принадлежностей очень привлекателен для животных с тонким чутьем», — отметили в госветслужбе.

Специалисты добавили, что владельцы питомцев могут помочь им самостоятельно, если крючок прошел насквозь и хорошо виден.

До этого в столичной госветслужбе сообщили, что сотрудники из московской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных спасли собаку породы корги по кличке Ричард, у которой обнаружили опухоль весом почти 1 кг.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число обращений к ветеринарам из-за падений кошек с высоты.

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