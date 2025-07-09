Ветеринары предупредили об опасности кукурузных початков для собак

Собакам нельзя давать кукурузные початки, потому что они могут серьезно навредить их здоровью. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Они уточнили, что сама кукуруза не представляет опасности, однако жесткий и волокнистый початок практически не переваривается. Поэтому он может застрять в кишечнике.

«Я не раз видел, как собак экстренно везли в клинику после того, как они нашли початки в мусоре или на гриле. Часто хозяева даже не догадывались о рисках», — рассказал специалист.

Самым опасным последствием является закупорка кишечника, она проявляется в виде рвоты, вялости, отказе от еды. В этом случае важно как можно скорее ехать к врачу. Среди других — удушье и раздражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина до этого говорила, что в жаркую погоду стоит разнообразить рацион домашних животных овощами, которые содержат много клетчатки и воды, например кабачок или огурец. По ее словам, часть сухого корма лучше заменить на влажный. Это особенно важно для кошек, которые обычно пьют мало воды.

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