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Врач призвала не бояться цифр в анализе на холестерин

Врач Васильева: пациентам не стоит бояться цифр в анализе на холестерин
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Максим Захаров/РИА Новости

Пациентам не стоит бояться высокого холестерина в бланке анализа, потому что ориентироваться нужно не только на цифры и «нормы» из лаборатории. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, ведущая Telegram-канала «Дневник доктора» Ирина Васильева.

«Единой нормы «плохого» холестерина не существует. Норм ЛПНП пять штук, и они зависят от вашего индивидуально рассчитанного сердечно-сосудистого риска», — объяснила врач.

По ее словам, оценить здоровье по общему холестерину практически невозможно, при этом норма «плохого» холестерина у людей может отличаться. Чтобы оценить риски для сердца и сосудов, она посоветовала сдавать расширенный анализ — липидограмму.

Васильева добавила, что «плохой» холестерин не всегда нужно снижать лекарствами. Она отметила, что для этого придется учитывать весь комплекс факторов, в том числе давление, глюкозу, наличие вредных привычек и не только.

Исследователи из Техасского университета до этого обнаружили новый фермент, блокировка которого может помочь контролировать уровень холестерина и снизить воспаление в организме.

Ранее был назван препарат, которым можно заменить статины при высоком холестерине.

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