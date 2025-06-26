Ученые нашли способ «отключить» фермент, вызывающий повышение холестерина

Исследователи из Техасского университета обнаружили новый фермент, блокировка которого может помочь контролировать уровень холестерина и снизить воспаление в организме. Работа опубликована в журнале Langmuir.

Речь идет о ферменте IDO1, который активируется в условиях воспаления и вырабатывает вещество кинуренин. Как объясняет ведущий автор исследования, профессор химии Субхрансгу С. Мандал, это вещество нарушает работу иммунных клеток — макрофагов, мешая им перерабатывать холестерин. В результате происходит его накопление и запускается развитие болезней.

«Когда мы блокируем IDO1, макрофаги снова начинают усваивать холестерин, — пояснил Мандал. — Это может стать ключом к борьбе с хроническими заболеваниями, связанными с воспалением».

Команда также обнаружила, что другой фермент — синтаза оксида азота (NOS) — усугубляет влияние IDO1, а значит, его подавление может быть еще одним направлением терапии.

По словам ученых, блокирование активности IDO1 может помочь не только при болезнях сердца, но и при раке, диабете и даже деменции, где хроническое воспаление также играет важную роль.

Теперь команда продолжит изучать взаимодействие IDO1 с другими ферментами и искать безопасные способы его подавления. В будущем это может привести к созданию новых лекарств для борьбы с воспалением и восстановления нормального обмена холестерина.

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