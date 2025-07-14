Москвичам пообещали духоту и грозы в начале недели

В Москве в ближайшие дни сохранится душная погода. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, такая погода связана с повышенной влажностью и низким содержанием кислорода в воздухе. Как уточняется, влажность воздуха вырастет до 60%, что считается высоким показателем при жаркой погоде. В последние дни этот уровень был заметно ниже — около 30–40%. По словам специалиста, теплые ночи и осадки будут способствовать испарению влаги, а кислорода в воздухе станет меньше, что усилит ощущение духоты.

Позднякова добавила, что в начале недели погодные условия будут нестабильными. Например, уже в понедельник и вторник в столице ожидаются кратковременные и местами сильные дожди с грозами. При этом температура днем составит от +24 до +26°C, в регионе — до +28°C. В ночные часы будет около +17...+19°C.

Во время гроз возможны порывы ветра до 12–15 м/с, что, по словам метеоролога, может временно освежать воздух, но при этом усиливать духоту. К четвергу осадки прекратятся, температура останется в пределах +23...+28°C, и такая погода, вероятно, сохранится до конца недели. На выходных дождей, по предварительным прогнозам, не ожидается.

Ранее стало известно, что на юг России и Сибирь обрушатся ливни и сильный ветер.