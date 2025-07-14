Россиян призвали немедленно покидать пляжи перед грозой

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в интервью aif.ru прокомментировал инцидент на пляже в Тульской области, где молния ударила в компанию из семи человек. Как только появляется прогноз об ухудшении погоды, эксперт призвал незамедлительно покидать прибрежную полосу.

«Как только вы видите прогноз ухудшения погоды, то немедленно покиньте воду, пляж и укройтесь в стационарном помещении. Это очень важно. Сланцы, еще что-то — это не те предметы, которые вас спасут от ударов молнии», — предупредил Щетинин.

По данным Telegram-канала SHOT, в Тульской области двое взрослых и ребенок погибли после удара молнии на пляже. Еще несколько человек получили травмы.

Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки в селе Бунырево. Предварительно люди находились в воде. Четверо выживших пострадали — двоих доставили в больницу с электротравмой, а еще двоим врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Ранее в Истре молния ударила в дом и вызвала пожар.