В Камчатском крае подросток выстрелил в мальчика из винтовки

На Камчатке 17-летний подросток выстрелил в мальчика из пневматической винтовки, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в гараже поселка Новый в Елизовском районе.

«Металлический шарик попал в плечо 12-летнего приятеля», — отмечается в сообщении.

На днях пьяный молодой человек открыл стрельбу по детям из страйкбольного ружья в Ленинградской области. Инцидент произошел в поселке Починок Приозерского района. 22-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по детям, потому что они мешали ему своим шумом. Стрелок ни в кого не попал, несовершеннолетние «отделались сильным испугом», передает SHOT.

До этого суд в Находке отправил на два месяца под домашний арест подростка, который выстрелил в глаз сверстнику. По данным следствия, 3 июля между двумя школьниками произошел конфликт и подозреваемый выстрелил мальчику 2012 года рождения в область глаза из пневматического оружия. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где медики диагностировали тяжелое ранение. Один глаз спасти не удалось — сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее в США произошла стрельба на встрече выпускников.