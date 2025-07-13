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Житель Ленобласти открыл стрельбу по детям

SHOT: в поселке Починок пьяный мужчина открыл стрельбу по детям из окна квартиры
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Пьяный молодой человек открыл стрельбу по детям из страйкбольного ружья в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел сегодня в поселке Починок Приозерского района. 22-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по детям, потому что они мешали ему. Он ни в кого не попал, несовершеннолетние «отделались сильным испугом», передает SHOT.

Жильцы дома вызвали полицию. Правоохранители отобрали у мужчины оружие и составили на него административный протокол. В ближайшее время нарушитель может стать фигурантом уголовного дела.

До этого суд в Находке отправил на два месяца под домашний арест подростка, который выстрелил в глаз сверстнику. По данным следствия, 3 июля между двумя школьниками произошел конфликт и подозреваемый выстрелил мальчику 2012 года рождения в область глаза из пневматического оружия. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где медики диагностировали тяжелое ранение. Один глаз спасти не удалось — сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Ранее в США произошла стрельба на встрече выпускников.

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