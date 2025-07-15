Суда в Охотском море оповестили о поисках вертолета

Суда в Охотском море оповестили о поисках пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска подключился к поисковой операции пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8. Также оповещены суда, находящиеся в Охотском море, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Организовано взаимодействие с Морским спасательно-координационным центром города Южно-Сахалинска, оповещены морские суда в Охотском море. Координацию поисково-спасательных работ осуществляют специалисты Росавиации», — говорится в сообщении ведомства.

Вертолет перестал выходить на связь 14 июля вечером во время перелета из Охотска в Магадан, к месту постоянной дислокации после проведения ремонтных работ. Аварийный радиомаяк на вертолете не сработал. В Единой дежурно-диспетчерской службе района уточнили агентству, что сигнал бедствия с Ми-8 не поступал. На борту вертолета находились пять человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Поисковые работы с воздуха были приостановлены в понедельник вечером из-за наступления темноты. Во вторник к поискам подключились воздушные суда от Росавиации, вылетевшие из Охотска, и от МЧС, вылетевшие из Магадана.

Ранее был назван район, где мог исчезнуть Ми-8 с пятью человеками на борту.