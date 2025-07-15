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В Липецкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

SHOT: взрывы прогремели в Ельце Липецкой области, система ПВО работает по дронам
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Станислав Красильников/РИА Новости

Два взрыва раздались около 15 минут назад в городе Ельце Липецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Предварительно, работает система ПВО по беспилотникам», — отмечается в сообщении.

По словам местных жителей, от взрывов, которые были слышны в разных частях города, содрогались окна.

В настоящее время в в Липецкой области объявлена воздушная тревога.

14 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя, в том числе двухлетний мальчик, пострадали в Шебекинском округе в результате атаки беспилотников. По его словам, ребенка доставили в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадиной височно-теменной области. Помимо этого, к медикам обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона на автомобиль в городе Шебекино.

Ранее украинский дрон ранил бойца подразделения «Орлан» в Белгородской области.

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