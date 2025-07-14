Пенсионерка из Петербурга потеряла 6,3 млн рублей, доверившись мошенникам

В Петербурге пенсионерка поверила мошенникам и отдала им 6,3 млн рублей

Петербурженка стала жертвой аферистов, отдав им более шести миллионов рублей. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на правоохранительные органы.

69-летняя пенсионерка общалась со злоумышленниками десять дней. Неизвестные утверждали, что кто-то пытается получить доступ к ее средствам. Чтобы предотвратить хищение, ей предложили передать деньги курьеру.

«Следуя их указаниям, потерпевшая несколько раз вручала крупные суммы наличными, общая сумма ущерба составила порядка 6,3 миллиона рублей», – сообщается в публикации.

Только спустя два дня после последнего звонка петербурженка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

От действий мошенников в подобной схеме пострадала пенсионерка из Белгорода. Пожилую женщину убедили в необходимости заменить домофон, после чего выманили код из сообщения.

Позже неизвестные заявили, что пострадавшая должна обезопасить средства, для этого она перевела сбережения. Позже злоумышленники вынудили пенсионерку продать жилье.

Ранее тренер «Локомотива» стал жертвой мошенников и потерял 11 млн рублей.