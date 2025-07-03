Трое медвежат вымогали еду у водителей на трассе на Камчатке

Трое медвежат стали выпрашивать еду у водителей на 101-м километре Мильковской трассы на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка №1».

Сообщается, что после неоднократных прикормок звери уже не боятся ни машин, ни гудков, ни криков. Сейчас отгонять их в лес отправились специалисты министерства лесов и охоты. В ведомстве подчеркнули, что угощать диких животных опасно для пассажиров и для самих животных, поскольку они привыкают получать корм у людей и не могут адаптироваться к природе.

До этого во Владивостоке амбициозная лиса обокрала рыбаков у них на глазах.

Лиса вышла навстречу рыбакам в селе Шумное и получила от них в качестве угощения небольшую рыбу, весом менее килограмма. Приняв угощение, животное заметило в снегу огромную рыбу, длина которой почти что равнялась длине его собственного туловища без хвоста, и унесло ее вместе с первым «презентом». Заставить лису выпустить добычу не смогли ни крики рыбаков, ни большой размер улова.

Ранее в Белоруссии впервые за 30 лет официально разрешили охоту на медведей.