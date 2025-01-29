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Во Владивостоке амбициозная лиса обокрала рыбаков у них на глазах

Рыбаки из Владивостока угостили лисицу и лишились крупного улова
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Теlegram-канал «Владивосток 🌇 Новости»

Рыбаки из Владивостока угостили лисицу небольшой рыбешкой и лишились крупного улова. Кадры с не готовым довольствоваться малым животным опубликовал городской Telegram-канал.

Лиса вышла навстречу рыбакам в селе Шумное и получила от них в качестве угощения небольшую рыбу, весом менее килограмма. Приняв угощение, лиса заметила в снегу огромную рыбу, длина которой почти что равнялась длине ее собственного туловища без хвоста, и унесла ее вместе с первым «презентом». Заставить ее выпустить добычу не смогли ни крики рыбаков, ни большой размер улова.

До этого в самарском заповеднике попали на видео игры лисят у норы.

По словам зоологов, животные пользуются постоянными укрытиями лишь в период воспитания потомства, а в остальное время предпочитают отдыхать в открытых логовах прямо на снегу или в траве.

Ранее пожарные спасли лису, застрявшую лапой в заборе.

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