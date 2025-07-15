В «Ростелекоме» опровергли информацию об ограничении трафика

«Ростелеком» сообщил, что информация о введении ограничений на трафик домашнего интернета не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе компании.

Компания подчеркнула, что условия, правила и тарифы для пользователей домашнего интернета остаются прежними.

«Информация не соответствует действительности», — заявили представители компании.

«Ростелеком» не вносил никаких изменений в условия, правила и тарифы на использование домашнего интернета для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, добавили в компании. Также было отмечено, что безлимитные тарифы для физических лиц не предусматривают каких-либо ограничений по объему скачиваемого трафика.

В последние дни в социальных сетях появлялись сообщения от пользователей о возможных ограничениях пропускной способности их интернет-соединения. По утверждениям пользователей, объем переданных данных, включая входящий и исходящий трафик, значительно превышает норму. Один из пользователей опубликовал скриншот из своего личного кабинета, демонстрирующий, что объем входящего трафика за период с 1 по 13 июля составил более шести терабайт, а объем исходящего трафика за тот же период превысил четыре терабайта.

До этого в Ярославле ограничили мобильный интернет из-за угрозы дронов.

Ранее на Камчатке ограничили работу мобильного интернета.