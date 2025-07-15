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На Украине участились сообщения от граждан о передвижениях ТЦК

Жители Украины стали активнее сообщать о передвижениях ТЦК
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Thomas Peter/Reuters

Представители пророссийского подполья сообщили об увеличении числа сообщений от граждан Украины о местах скопления и маршрутах передвижения сотрудников украинских ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы). Об этом пишет РИА Новости.

«Жители Украины стали проявлять большую активность: некоторые снимают работников вблизи мест их проживания, подтверждая или уточняя имеющуюся информацию, другие фиксируют их перемещения возле административных зданий», — сообщил представитель подполья.

Собеседник подчеркнул, что особенно часто информацию о сотрудниках ТЦК предоставляют украинские девушки, поскольку им не грозит мобилизация.

За последние две недели российские вооруженные силы нанесли удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) как минимум в четырех украинских городах. В Совете Федерации РФ это назвали новой стратегией, направленной на ликвидацию военкоматов в русскоязычных регионах Украины. В Киеве полагают, что эти удары призваны сорвать процесс мобилизации.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК в двух областях перешли на удаленный формат.

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