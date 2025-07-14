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Сотрудники ТЦК в Херсонской и Запорожской областях перешли на удаленный формат

ТЦК в Херсонской и Запорожской областях перешли на дистанционный формат
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Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Херсонской и Запорожской областях перешли на дистанционный режим работы. Об этом ТАСС сообщили представители общественного движения «Русский Херсон».

«В настоящее время активность ТЦК снижена. Часть персонала работает удаленно, избегая очных совещаний», — отметил собеседник агентства.

По его данным, за неделю не зафиксировано публичных инцидентов с задержаниями граждан. Источник связывает изменения с текущей оперативной обстановкой.

До этого ТАСС писал, что удары российских войск по территориальным центрам комплектования посеяли среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) панику. В российских силовых структурах отметили, что сейчас данный вопрос игнорируется командованием ВСУ, которое воспользовалось ситуацией и вводит в заблуждение родственников пропавших без вести военных заявлениями о невозможности получения детальной информации о судьбах их родных и близких.

За последние две недели российская армия ударила по ТЦК как минимум в четырех украинских городах. В Совфеде назвали это новой стратегией, которая направлена на уничтожение военкоматов в русскоязычных регионах Украины. В Киеве считают, что удары призваны сорвать мобилизацию.

Ранее стало известно, зачем ВС России атакуют военкоматы на Украине.

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