Шебекинский округ Белгородской области остался без электричества

В Шебекинском муниципальном округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Андрей Гриднев.

Он подчеркнул, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с министерством обороны Российской Федерации.

14 июля сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) 144 тысячи человек остались без электричества из-за непогоды. Как уточнили в правительстве ЛНР, в восстановительных работах задействовано 108 бригад: 384 специалиста и 119 единиц техники.

Накануне в Курской области более 9 тысяч человек в 50 населенных пунктах остались без электричества из-за ураганов, которые прошли по региону в последние двое суток. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн уточнил, что больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района.

Ранее во Владивостоке произошло частичное отключение света.