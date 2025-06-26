Россиянин изнасиловал 12-летнюю падчерицу на глазах у сожительницы

В Улан-Удэ огласили приговор местному жителю, который надругался над несовершеннолетней падчерицей и жестоко избил мать девочки, когда она пыталась заступиться за ребенка. Об этом сообщает пресс служба Железнодорожного суда города.

По данным следствия, обвиняемый находясь в квартире своей сожительницы. Мужчина напал на 12-летнюю падчерицу и изнасиловал, мать девочки попыталась защитить дочь, тогда агрессор набросился и на нее. Злоумышленник жестоко избил женщину, украл из квартиры 30 тысяч рублей и скрылся.

Ранее судимого подозреваемого удалось задержать, он не признал своей вины, заявив, что сожительница оговорила его. Суд учел показания потерпевших, свидетелей и результаты экспертиз, включая ДНК-анализ, который подтвердил изнасилование ребенка. Приговором суда улан-удэнцу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить пострадавшим компенсацию на общую сумму 900 тысяч рублей.

Ранее в Тульской области юноша изнасиловал 11-летнего мальчика в детском лагере.