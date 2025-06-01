В Новгородской области отец получил 22 года колонии за изнасилование дочери-подростка

В Великом Новгороде огласили приговор иностранцу, который дважды изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, обвиняемый в марте 2024 года незаконно пересек границу России и дважды надругался над своей 13-летней дочерью. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. Первые пять лет срока он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания в колонии особого режима. Известно, что фигурант ранее был судим за аналогичное преступление.

До этого сообщалось, что в Москве педофил назначил 11-летней девочке свидание и надругался над ней. Мужчина переписывался со школьницей в соцсетях и назначил ей встречу. На общем балконе 23-го этажа он изнасиловал ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге иностранец изнасиловал женщину во дворе дома.