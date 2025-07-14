На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог расценил слова Трампа об увеличении пошлин как попытку укрепить позиции США

Политолог Клинцевич объяснил заявление Трампа о возможном введении пошлин
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о возможном введении вторичных пошлин в размере 100% против России и ее торговых партнеров в случае, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине, не являются давлением на Москву. Такое мнение выразил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, политолог Андрей Клинцевич в своем Telegram-канале.

«Трамп дал нам 50 дней? Нет, это не он на нас давит, это он дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте», — написал он.

По его словам, параллельно с этим США будут эти два месяца давить на Украину.

«Мир увидел, что Путин побеждает на этих переговорах с США - он диктует повестку. Их требование про немедленно прекращение огня без условий — уже даже не вспоминают», — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести вторичные пошлины в 100% против России и ее партнеров, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами