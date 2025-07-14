Политолог расценил слова Трампа об увеличении пошлин как попытку укрепить позиции США

Слова президента США Дональда Трампа о возможном введении вторичных пошлин в размере 100% против России и ее торговых партнеров в случае, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине, не являются давлением на Москву. Такое мнение выразил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, политолог Андрей Клинцевич в своем Telegram-канале.

«Трамп дал нам 50 дней? Нет, это не он на нас давит, это он дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте», — написал он.

По его словам, параллельно с этим США будут эти два месяца давить на Украину.

«Мир увидел, что Путин побеждает на этих переговорах с США - он диктует повестку. Их требование про немедленно прекращение огня без условий — уже даже не вспоминают», — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести вторичные пошлины в 100% против России и ее партнеров, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине.