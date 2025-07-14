На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тигр съел 68-летнего мужчину, который собирал растения в лесу

В Непале тигр напал на 68-летнего мужчину
true
true
true
close
Shutterstock

Жителя Непала нашли в лесу после стычки с тигром, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Инцидент произошел в районе Читван. 68-летний непалец отправился собирать растения для скота в лес, который расположен на территории округа. Вместе с ним на территорию вошли еще два человека, но им удалось вернуться домой.

Поняв, что мужчина слишком долго находится в лесу, местные жители организовали поиски. Спустя почти два часа его нашли, но спасти не смогли. Предположительно, на него напал тигр и искусал.

Лес простирается через четыре округа. По данным местных специалистов, с начала года от действий диких животных на территории леса пострадали 50 человек, из них 13 не выжили, остальные – получили травмы.

До этого в Индии человек приблизился к тигру и пострадал. Животное спустилось попить к пруду, где стояли несколько туристов и старший инспектор сельского хозяйства.
Последний подошел к зверю, после чего тот напал на него и травмировал ногу.

Ранее директор сафари-парка «Тайган» раскрыл судьбу льва, напавшего на него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами