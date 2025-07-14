Тигр съел 68-летнего мужчину, который собирал растения в лесу

Жителя Непала нашли в лесу после стычки с тигром, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Инцидент произошел в районе Читван. 68-летний непалец отправился собирать растения для скота в лес, который расположен на территории округа. Вместе с ним на территорию вошли еще два человека, но им удалось вернуться домой.

Поняв, что мужчина слишком долго находится в лесу, местные жители организовали поиски. Спустя почти два часа его нашли, но спасти не смогли. Предположительно, на него напал тигр и искусал.

Лес простирается через четыре округа. По данным местных специалистов, с начала года от действий диких животных на территории леса пострадали 50 человек, из них 13 не выжили, остальные – получили травмы.

До этого в Индии человек приблизился к тигру и пострадал. Животное спустилось попить к пруду, где стояли несколько туристов и старший инспектор сельского хозяйства.

Последний подошел к зверю, после чего тот напал на него и травмировал ногу.

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