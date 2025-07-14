В Липецкой области школьник решил искупаться в реке и не выжил

В Липецкой области 15-летний подросток ушел под воду во время купания

В Липецкой области следователи выясняют обстоятельства инцидента с 15-летним подростком в местном водоеме. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Черкассы. Молодой человек зашел в воду на реке Быстрая Сосна и, отплыв от берега, нырнул. Спустя какое-то время на его исчезновение обратили внимание и вызвали спасателей.

Специалисты достали школьника из воды, но спасти его не смогли. По предварительной информации, он не смог удержаться на поверхности воды самостоятельно и ушел на дно.

Известно, что юноша плавал в непредназначенном для этого месте.

Сейчас следователи региона проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Мордовии многодетная мать не выжила после попытки спасти сына из водоема. Женщина бросилась на помощь 13-летней девочке вместе со старшей дочерью. Последнюю также не спасли.

Ранее житель Москвы исчез после летнего корпоратива на пляже в Строгино.