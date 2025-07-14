Москвич исчез после летнего корпоратива

Житель Москвы исчез после летнего корпоратива 12 июля на пляже в Строгино. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, корпоративное мероприятие проходило в субботу, а в воскресенье утром семья пропавшего мужчины забила тревогу, поскольку он не вернулся домой. Никому из его коллег неизвестно, что произошло.

Сейчас мужчину считают пропавшим без вести. По одной из версий, он мог пойти купаться и утонуть.

Вечером 12 июля на реке Алдан недалеко от села Эжанцы в Усть-Майском районе Якутии перевернулась моторная лодка «Крым». В лодке находились две женщины. Одну из них, 1990 года рождения, спасли — она была в спасательном жилете. Вторую женщину, 1962 года рождения, пока найти не удалось. Спасенная рассказала, что ее попутчица была без жилета.

В конце июня в Москве 51-летний мужчина, не умеющий плавать, ушел под воду, решив искупаться в водоеме. Инцидент произошел в районе Строгино. По словам соседа, с которым он отдыхал, пропавший перед этим употреблял алкоголь.

Ранее россиянам рассказали, как оказать первую помощь спасенному из воды человеку.