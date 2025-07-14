Российским туристам разрешили безвизовый въезд в Мьянму

Начиная с 1 июля, граждане РФ могут в течение 30 дней пребывать на территории Мьянмы без оформления визы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил консульский департамент МИД России.

«С 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г. для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что россиянам могут отказать во въезде по решению иммиграционной службы либо других органов власти. Кроме того, приезжим нельзя будет посещать территории с ограниченным доступом.

По состоянию на июнь 2025 года российские граждане могли посещать без визы 125 стран и территорий. Это включало 79 стран, с которыми установлены безвизовые соглашения, и 46 стран, предоставляющих возможность получения визы по прибытии или через электронную визу.

Кроме того, министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия собирается расширить список стран на электронную визу.

Ранее стало известно, зачем в России продлили действие электронной визы для иностранцев.