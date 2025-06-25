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Россия отменит визы с несколькими странами Ближнего Востока и Азии

Решетников: Россия готовится к отмене виз с Иорданией, Мьянмой и Бахрейном
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Алексей Никольский/РИА Новости

Российская Федерация готовится к отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с представителями дипломатических миссий, передает ТАСС.

По его словам, в апреле 2025 года Россия подписала соглашение об отмене виз с Оманом. В дальнейшем планируется провести такую же процедуру с Иорданией, Мьянмой, Бахрейном, а также рядом других стран Ближнего Востока и Азии.

Кроме того, российская сторона расширит список стран на электронную визу (сейчас их 64) и рассмотрит возможность введения многократного использования такой визы, рассказал Решетников.

По состоянию на июнь 2025 года российские граждане могут посещать без визы 125 стран и территорий. Это включает 79 стран, с которыми установлены безвизовые соглашения, и 46 стран, предоставляющих возможность получения визы по прибытии или через электронную визу.

Накануне директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев сообщил, что Россия готовится ввести групповой безвизовый туробмен с Вьетнамом.

Ранее турэксперты объяснили, почему россияне стали массово ездить в Китай.

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