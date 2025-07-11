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13-летний зацепер получил ожоги, но не стал обращаться к врачам, опасаясь наказания

В Москве зацепер получил удар током и обратился за помощью только спустя сутки
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Elena Mayorova/Global Look Press

Юный зацепер из Москвы чудом выжил, получив удар током крыше электрички, и обратился за помощью только на следующий день. Об этом сообщает mk.ru.

Днем 9 июля школьник, живущий на западе столицы, приехал в гости к бабушке в Царицыно. Пообщавшись с родственницей, он отпросился погулять и встретился со к знакомыми. Подростки решили прокатиться на крыше электрички, забрались на крышу поезда на станции Царицыно, и когда электричка тронулась, 13-летний мальчик пошел по крыше. В какой-то момент он потерял равновесие и схватился за пантограф — устройство, подающее ток. Его сильно ударило током, пострадавший потерял сознание.

Друзья помогли ему спуститься с вагона на следующей станции, и подросток постепенно пришел в себя. Однако он не стал вызвать скорую, осознавая, что его могут наказать за опасную выходку, поэтому решил не рассказывать о случившемся никому из взрослых. Поздним вечером он вернулся к бабушке, которая не заметила ожогов, а внук сказал, что устал, и лег спать. На следующий день, вернувшись домой, подросток не смог скрыть травмы от мамы. Женщина сразу вызвала скорую, и мальчик был госпитализирован для обследования и лечения.

Ранее бдительные очевидцы предотвратили трагедию на железной дороге в Петербурге с участием зацепера.

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