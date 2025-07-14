В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Гидрометцентр: «желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве до 16 июля

«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы продлен в столице до 16 июля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

«Период предупреждения – до 0:00 16 июля. Кратковременные дожди, местами ливни и грозы. При грозах – усиление ветра в порывах до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Аналогичные меры действуют на территории Московской области.

Незадолго до этого в Истре от удара молнии загорелся жилой дом. На опубликованных журналистами кадрах видна загоревшаяся крыша, ее в настоящее время тушат пожарные. Жители дома успели покинуть его.

До этого в пресс-службе городского хозяйства столицы предупредили об ухудшении погодных условий. Там заявили, что в Москве 14 июля ожидаются ливни, гроза и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

12 июля сообщалось, что в центре российской столицы выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Ранее в Останкинскую башню ударила молния.