Белгородская пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 5 млн рублей

В Белгороде мошенники под видом силовиков выманили у пенсионерки 5 млн рублей

Жительница Белгорода поверила мошенникам, продала свою квартиру и передала курьеру 5 млн рублей, чтобы «обезопасить» деньги. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 74-летней пенсионеркой под предлогом замены домофона и выманили у нее код из СМС-сообщения. После этого на связь с женщиной вышел мужчина, представившийся сотрудником полиции. Лжеправоохранитель убедил потерпевшую «обезопасить» средства, пенсионерка через банкомат перевела на указанные мошенником реквизиты миллион рублей.

Спустя некоторое время женщине поступил еще один звонок, собеседник сообщил, что ее квартиру якобы планируют продать неизвестные. Чтобы отменить сделку, «силовик» рекомендовал женщине самой продать свое жилье и передать полученные деньги якобы инкассатору.

Выручив за продажу недвижимости 4 млн рублей, обманутая женщина сложила деньги в пакет и передала их курьеру, назвав кодовые слова «апельсин» и «яблоко». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Петербурге пенсионерка поверила звонку «из ФСБ» и лишилась 2,2 млн рублей.