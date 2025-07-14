На Урале водитель заснул за рулем и сбил машину с матерью и детьми, женщина не выжила

В Свердловской области мать троих детей не выжила в ДТП с грузовиком

В Свердловской области произошло ДТП с участием такси, в салоне которого находилась мать с тремя детьми. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на трассе Серов – Североуральск – Ивдель. По данным издания, 57-летний мужчина за рулем грузовика уснул и в какой-то момент выехал на встречную полосу, там он врезался в легковую машину.

В результате водитель второго автомобиля не выжил, пассажирку также спасти не удалось. В этот момент рядом с ней находились дети девяти и пяти лет, а также девятимесячный младенец.

«Водитель грузовика объяснял инспекторам, что не понял, в какой момент потерял управление», – сообщается в публикации.

Как рассказала сестра, женщина ехала в Серов в гости. В какой-то момент семья забеспокоилась, так как мать слишком долго ехала.

«Трубку подняли сотрудники ГИБДД, так мы и узнали», – сообщила родственница.

Так как у старшей дочери официально есть отец, он заберет ребенка, остальные останутся у бабушки.

Решается вопрос о возбуждении дела.

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