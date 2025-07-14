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В ЛНР ликвидировали пожар в жилом доме

МЧС: в Старобельске ЛНР ликвидировали пожар в жилом доме
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Виталий Аньков/РИА Новости

Пожар в многоквартирном доме Старобельска в Луганской народной республике (ЛНР) ликвидирован. Об этом рассказало главное управление МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале.

«Масштабный пожар в Старобельске ликвидирован. В тушении были задействованы 12 сотрудников и три единицы техники МЧС России», — сказано в публикации.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Специалисты установят точную площадь возгорания, сумму ущерба и причину произошедшего.

Вечером 13 июля в МЧС РФ рассказали, что в Старобельске горит кровля жилого многоквартирного дома на площади 450 квадратных метров.

До этого на северо-западе Москвы произошел пожар в торговом центре «Солнечный ветер». Предварительно, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. По данным столичного управления МЧС РФ, еще до прибытия сотрудников экстренных служб из здания эвакуировали около 100 человек.

Ранее в ДНР сотни сотрудников МЧС привлекли к тушению ландшафтных пожаров.

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