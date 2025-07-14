Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию с ребенком, оставленным в турецком аэропорту

Ребенок, которого оставили в аэропорту Антальи после родов, находится в гостевой приемной семье в Подмосковье. За ее судьбой будут следить власти, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Сейчас Николь в гостевой приемной семье, которая заботится о девочке и занимается ее воспитанием. Эта семья создала для ребенка теплую и безопасную атмосферу. Мы не можем доверить жизнь ребенка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Но, конечно, решать будет суд», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Уточняется, что в июне по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для ребенка нашли гостевую приемную семью.

14 июля сообщалось, что студентка, которая родила в турецком аэропорту и оставила ребенка в туалете, намерена забрать дочку у приемной матери. 19-летнюю россиянку Екатерину Бурнашкину освободили в Турции спустя девять месяцев заключения. Ранее девушку осудили на 15 лет. Однако после апелляции приговор был отменен, и теперь Екатерина планирует вернуться домой.

В октябре 2024 года 18-летняя Екатерина Бурнашкина родила в туалете аэропорта турецкой Антальи и оставила новорожденного ребенка в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась покинуть Турцию и вернуться в Россию. Младенца обнаружили сотрудники клининговой службы, мать и бабушку младенца задержали. При этом девушка утверждала, что не знала о своей беременности до самых родов.

Ранее петербурженка ушла в клуб, бросив сына-инвалида и девятимесячную дочь, и не вернулась.