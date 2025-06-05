Петербурженка ушла в клуб, бросив сына-инвалида и девятимесячную дочь, и не вернулась

В Петербурге ищут женщину, которая ушла в клуб, оставив двух детей дома

Петербурженка бросила сына с инвалидностью и маленькую дочь и ушла в клуб, сообщает «Конкретно.ру».

По данным источника портала, двух детей, девятимесячную девочку и ее 16-летнего брата, страдающего эпилепсией, нашли в доме на 17-й линии Васильевского острова днем 4 июня. Младенца и подростка заметили на лестничной клетке у одной из квартир, они находились одни в социально опасном положении.

Полицейским стало известно, что их мать, 39-летняя женщина, у которой есть еще двое несовершеннолетних детей, накануне ушла в ночной клуб и не вернулась.

Сейчас петербурженку ищут, чтобы привлечь к ответственности. Ее младшую дочь отправили в психоневрологический дом ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мать бросила двоих маленьких детей в больнице Дагестана и уехала из республики.