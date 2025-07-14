Хинштейн обвинил во вредительстве главу корпорации развития Курской области

Временно исполняющий обязанности министра имущества Курской области Дмитрий Савин заявил на заседании регионального правительства, что врио главы АО «Корпорация развития Курской области» Александр Бережной был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает РБК.

На заседании Хинштейн спросил Савина об увольнении Бережного. Савин ответил, что совет директоров решил прекратить его полномочия из-за разногласий с правительством области, однако Бережной остался директором одного из филиалов корпорации. Губернатор потребовал немедленно уволить его, назвав действия Бережного «вредительством».

Заслушав доклад исполняющего обязанности главы Курска Сергея Котлярова, Хинштейн указал на проблемы с выполнением контрактов по благоустройству города. Он подчеркнул, что не имеет претензий к Котлярову, так как спорные контракты были заключены до его назначения.

«Но боюсь, что люди, вырабатывавшие эти подходы, по-прежнему работают в органах власти и управления городом», — сказал глава региона.

В конце июня Хинштейн сообщил, что власти Курской области могут перезапустить региональную Корпорацию развития, поскольку у организации сильно испортилась репутация в связи с коррупционными скандалами. По его словам, власти больше не будут использовать корпорацию как участника строительных проектов, максимум — в качестве внешнего офиса по сопровождению инвесторов.

Ранее в Москву этапировали двух фигурантов дела экс-главы Курской области.