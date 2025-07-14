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Место удара молнии по пляжу в Тульской области сняли на видео

Появились первые кадры с пляжа в Тульской области после удара молнии
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Telegram-канал RT на русском

В Тульской области по пляжу с людьми ударила молния. Первые кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал RT.

На обнародованных кадрах можно заметить, что на место инцидента приехала машина скорой помощи. Возле места происшествия находится толпа отдыхающих, медики унесли одного из пострадавших на носилках.

Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки. Telegram-канал Baza сообщил, что все произошло на территории парк-отеля «Шахтер». Молния ударила в компанию из семи человек. В этот момент люди находились в воде.

До этого заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что нельзя делать во время грозы. По его словам, лучше всего в это время находиться в здании.

Если гроза застала на открытом воздухе, то следует как можно быстрее найти себе укрытие в капитальном сооружении. При этом Щетинин посоветовал идти до него быстрым шагом, но не бежать.

Ранее было названо число пострадавших при ударе молнии по пляжу в Тульской области.

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