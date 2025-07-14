На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии пострадавших при ударе молнии под Тулой

РИА Новости: женщина находится в реанимации после удара молнии под Тулой
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Одна из пострадавших при ударе молнии по пляжу в Тульской области находится в реанимации, еще двое госпитализированы в кардиологию. Об этом сообщил РИА Новости источник.

«В реанимации одна женщина, еще два человека в кардиологии», — сообщил собеседник агентства.

Он также рассказал, что еще трем пострадавшим не удалось выжить. В их числе 14-летний подросток, проживающий в Тульской области, а также москвичи 1969 года рождения. Источник уточнил, что люди выходили из воды, когда молния попала в реку.

По факту случившегося прокуратура Тульской области, а также Следственный комитет начали проверку.

Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки. Telegram-канал Baza сообщил, что все произошло на территории парк-отеля «Шахтер». Молния ударила в компанию из семи человек. В этот момент люди находились в воде.

До этого заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что нельзя делать во время грозы. По его словам, лучше всего в это время находиться в здании.

Если гроза застала на открытом воздухе, то следует как можно быстрее найти себе укрытие в капитальном сооружении. При этом Щетинин посоветовал идти до него быстрым шагом, но не бежать.

Ранее молния попала в «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами