Стало известно о состоянии пострадавших при ударе молнии под Тулой

Одна из пострадавших при ударе молнии по пляжу в Тульской области находится в реанимации, еще двое госпитализированы в кардиологию. Об этом сообщил РИА Новости источник.

«В реанимации одна женщина, еще два человека в кардиологии», — сообщил собеседник агентства.

Он также рассказал, что еще трем пострадавшим не удалось выжить. В их числе 14-летний подросток, проживающий в Тульской области, а также москвичи 1969 года рождения. Источник уточнил, что люди выходили из воды, когда молния попала в реку.

По факту случившегося прокуратура Тульской области, а также Следственный комитет начали проверку.

Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки. Telegram-канал Baza сообщил, что все произошло на территории парк-отеля «Шахтер». Молния ударила в компанию из семи человек. В этот момент люди находились в воде.

До этого заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что нельзя делать во время грозы. По его словам, лучше всего в это время находиться в здании.

Если гроза застала на открытом воздухе, то следует как можно быстрее найти себе укрытие в капитальном сооружении. При этом Щетинин посоветовал идти до него быстрым шагом, но не бежать.

Ранее молния попала в «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге.