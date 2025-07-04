На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Лахта Центр» попала молния

Молния попала в «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Молния попала в «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал портала «Фонтанка».

На кадрах, опубликованных журналистами, видно, как во время грозы над городом происходят три разряда молнии, один из которых попадает прямо в верх башни «Лахта Центра».

По информации «Фонтанки», из-за погодных условий в Петербурге цены на такси выросли вдвое.

В июне прошлого года молния ударила в здание «Детского посольства» на ВДНХ, в результате чего начался пожар. В связи с произошедшим были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада.

1 июля газета Daily Mail сообщала, что британец попал в больницу после того, как молния ударила в его удочку во время рыбалки. Инцидент произошел, когда Стив Барретт вместе с друзьями ловил рыбу во Франции. Внезапно молния ударила в дерево неподалеку, затем отскочила и попала в металлическую удочку мужчины.

Ранее женщина получила удар молнии через зарядное устройство для телефона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами