В «Лахта Центр» попала молния

Молния попала в «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал портала «Фонтанка».

На кадрах, опубликованных журналистами, видно, как во время грозы над городом происходят три разряда молнии, один из которых попадает прямо в верх башни «Лахта Центра».

По информации «Фонтанки», из-за погодных условий в Петербурге цены на такси выросли вдвое.

В июне прошлого года молния ударила в здание «Детского посольства» на ВДНХ, в результате чего начался пожар. В связи с произошедшим были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада.

1 июля газета Daily Mail сообщала, что британец попал в больницу после того, как молния ударила в его удочку во время рыбалки. Инцидент произошел, когда Стив Барретт вместе с друзьями ловил рыбу во Франции. Внезапно молния ударила в дерево неподалеку, затем отскочила и попала в металлическую удочку мужчины.

Ранее женщина получила удар молнии через зарядное устройство для телефона.