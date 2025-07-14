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В Адыгее суд приостановил работу сети общепита Yappi, где отравились люди

В Адыгее приостановили работу сети Yappi, где произошло массовое отравление
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Майкопский городской суд на три месяца приостановил работу сети общественного питания Yappi, где произошло массовое отравление людей Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея в Telegram-канале.

«‎Руководителями данной сети не обеспечен должный контроль за хранением и сроками годности продуктов питания», — сказано в сообщении.

По данным суда, к готовке блюд допускали сотрудников без санкнижек и без ежедневного осмотра кожи рук на заболевания.

Также установлено, что в заведениях не делали уборку и не мыли посуду с дезинфицирующими средствами. В ходе проверки были выявлены и другие многочисленные нарушения, подчеркнули в пресс-службе судов.

Уточняется, что решение не вступило в силу.

10 июля в Адыгее люди обратились за помощью к медикам после употребления морепродуктов. Анализы выявили сальмонеллез. Тяжелых пациентов среди пострадавших нет, все получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем врачей, сообщили тогда в минздраве. Вскоре было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое отравление людей).

Ранее россиянам рассказали, как действовать при первых симптомах отравления водой.

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