В Адыгее суд приостановил работу сети общепита Yappi, где отравились люди

Майкопский городской суд на три месяца приостановил работу сети общественного питания Yappi, где произошло массовое отравление людей Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея в Telegram-канале.

«‎Руководителями данной сети не обеспечен должный контроль за хранением и сроками годности продуктов питания», — сказано в сообщении.

По данным суда, к готовке блюд допускали сотрудников без санкнижек и без ежедневного осмотра кожи рук на заболевания.

Также установлено, что в заведениях не делали уборку и не мыли посуду с дезинфицирующими средствами. В ходе проверки были выявлены и другие многочисленные нарушения, подчеркнули в пресс-службе судов.

Уточняется, что решение не вступило в силу.

10 июля в Адыгее люди обратились за помощью к медикам после употребления морепродуктов. Анализы выявили сальмонеллез. Тяжелых пациентов среди пострадавших нет, все получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем врачей, сообщили тогда в минздраве. Вскоре было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое отравление людей).

Ранее россиянам рассказали, как действовать при первых симптомах отравления водой.