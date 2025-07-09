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Россиянам рассказали, как действовать при первых симптомах отравления водой

Врач Кондрахин: при отравлении водой следует восполнять потерю жидкости
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KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал массовое отравление водой в Дагестане. По его словам, передача инфекции через водные источники происходит из-за их несоответствия санитарным нормам.

«Если появились первые признаки заболевания, то они, как правило, носят достаточно бурно развивающийся характер», — отметил специалист.

Первые симптомы отравления водой — тошнота, рвота, боли в животе. Затем может подняться температура и возникнуть диарея, продолжил он.

Врач посоветовал незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, а до приема употреблять как можно больше чистой воды, чтобы восполнить потерю жидкости.

8 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей Магарамкентского района Дагестана. Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Медицинскую помощь оказали 110 гражданам, 18 из них находятся в больнице.

По предварительным данным республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки заболевания могла стать вода из источника «Джепельский», который расположен в 14 км от села Магарамкент.

Ранее в Якутии произошло массовое отравление.

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