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В Грузии сообщили об избиении в тюрьме гражданина России

Телеканал Пирвели сообщил, что в Грузии избит гражданин РФ Бачиашвили
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В грузинской тюрьме избит экс-глава Фонда соинвестирования республики, гражданин Грузии и России Георгий Бачиашвили. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»).

По информации телекомпании, «зафиксированы множественные повреждения, поэтому Бачиашвили помещен в специальную тюремную клинику». Минюст Грузии пока не комментировал ситуацию.

Издание напоминает, что Служба госбезопасности республики в мае задержала ранее бежавшего из страны Бачиашвили на границе с Азербайджаном.

Он был заочно приговорен к 11 годам заключения по делу о хищении криптовалюты бывшего премьер-министра, основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Экс-глава Фонда соинвестирования в начале марта тайно бежал в Армению, откуда, предположительно, в Катар и ОАЭ.

В марте Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор грузинскому наемнику, бывшему телохранителю экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаилу Батурину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который участвовал во вторжении в Курскую область, назначив ему 25 лет лишения свободы.

Ранее в Дагестане задержали криминального авторитета.

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