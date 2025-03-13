Экс-охранника Саакашвили приговорили к 25 годам колонии за вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор грузинскому наемнику Михаилу Батурину, который участвовал во вторжении в Курскую область, назначив ему 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Согласно информации, Батурин, 45 лет, признан виновным в совершении террористического акта в составе группы по предварительному сговору, что привело к серьезным последствиям, а также в наемничестве. Суд постановил, что первые шесть лет он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

14 января Росфинмониторинг включил бывшего телохранителя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина в перечень террористов и экстремистов.

В ноябре СК возбудил уголовное дело в отношении Батурина по подозрению в совершении теракта и наемничестве. По данным следствия, в сентябре 2024 года он и другие наемники незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия против мирного населения.

Ранее бывший чиновник получил ранение в Курской области.