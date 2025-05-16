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В Дагестане задержали криминального авторитета

МВД: в Дагестане задержали криминального авторитета
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Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане криминального авторитета по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В отношении 39-летнего жителя Цумадинского района возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ.

Выяснилось, что ранее он был осужден за тяжкие преступления и отбывал наказание в дагестанских колониях. По данным следствия, в 2020-2021 годах мужчина «был наделен высшим положением в преступной иерархии среди осужденных», после чего оказывал влияние на осужденных и поддерживал криминальные традиции.

До этого сообщалось, что главаря Таганской организованной преступной группировки Игоря Жирноклеева, причастного к расправе над криминальным авторитетом Дедом Хасаном (Асланом Усояновым) и адвокатом Натальей Вавилиной, приговорили к 25 годам лишения свободы.

Согласно решению суда, 12 лет Жирноклеев проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере четырех миллионов рублей. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.

Ранее в Варшаве задержали грузинского «вора в законе» с арсеналом оружия.

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