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Супруги спасли детей из горящего дома, спустив их со второго этажа по простыням

В Ростовской области супруги спасли детей со второго этажа горящего дома
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ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области супруги по простыням спустили детей со второго этажа горящего дома. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в темное время суток в селе Николаевка Неклиновского района. Супруги, обнаружив пожар на кухне, оперативно эвакуировали троих детей со второго этажа, спустив их на связанных между собой простынях. Сами родители спрыгнули из окна — женщина в результате получила перелом ноги и была госпитализирована.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади в 80 квадратных метров. По версии дознавателей, причиной возгорания мог стать Wi-Fi роутер.

До этого тамбовский школьник разбил окно в горящем доме, чтобы спасти ребенка из огня. Он увидел дым и малолетнего в окне — мальчик прятался за шторой. Теперь в МЧС планируют наградить юного героя.

Ранее в Чувашии дети устроили пожар и сожгли дом, в котором спал родственник.

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