Тамбовский школьник разбил окно в горящем доме, чтобы спасти ребенка из огня

Вчерашний девятиклассник из Тамбовской области спас ребенка на пожаре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в селе Пичаево. Неподалеку от загоревшегося дома оказался 16-летний Максим Макеев. Он увидел дым и ребенка в окне, который прятался за шторой.

Сначала юноша вызвал пожарных, а затем сам бросился в огонь. Максим аккуратно разбил стекло и вынес трехлетнего мальчика на улицу, где уже находилась его бабушка. Теперь в МЧС планируют наградить юного героя.

До этого мужчина пожертвовал собой, чтобы спасти свою жену от роя пчел. 55-летний индиец Самай Лал и его жена Сиявати пасли скот в лесу у деревни Кхандари. Мужчина находился на значительном расстоянии от супруги, когда увидел, что ее внезапно окружил рой пчел. Он бросился к Сиявати и накрыл ее шалью. Но это только разозлило насекомых, и они переключились на Самая. Спасать мужчину, пораженного сотнями укусов пчел, уже было поздно. Его супруга попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи отметили, что, несмотря на множественные укусы, жизнь женщины вне опасности.

Ранее подросток спас семью во время пожара и получил звание почетного пожарного.