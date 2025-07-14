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Бюро по расследованию авиапроисшествий выясняет причины крушения самолета в Британии

The Guardian: выясняются обстоятельства падения самолета в аэропорту Саутенда
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Британское Бюро по расследованию авиационных происшествий (Air Accidents Investigation Branch, AAIB) выясняет обстоятельства крушения борта в аэропорту Саутенд под Лондоном. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства, пишет газета The Guardian.

«‎Многопрофильная группа, включающая инспекторов со специализацией в области эксплуатации воздушных судов, человеческого фактора, инженерии и анализа записанных данных, прибыла на место происшествия вчера во второй половине дня. Сегодня расследование продолжается», — сказано в сообщении бюро.

Однако информации об экипаже или пострадавших до сих пор нет.

13 июля стало известно, что в аэропорту Саутенда в британском графстве Эссекс разбился небольшой самолет. Как сообщала газета Daily Mail, авария произошла с самолетом Beechcraft King Air B200, который направлялся в Нидерланды. Он упал сразу после взлета.

В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны клубы черного дыма, поднимающиеся в небо со взлетно-посадочной полосы.

Самолет Beechcraft King Air B200 вмещает 7–9 пассажиров.

Ранее в Индии назвали причину крушения самолета Air India.

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