Бюро по расследованию авиапроисшествий выясняет причины крушения самолета в Британии

Британское Бюро по расследованию авиационных происшествий (Air Accidents Investigation Branch, AAIB) выясняет обстоятельства крушения борта в аэропорту Саутенд под Лондоном. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства, пишет газета The Guardian.
«Многопрофильная группа, включающая инспекторов со специализацией в области эксплуатации воздушных судов, человеческого фактора, инженерии и анализа записанных данных, прибыла на место происшествия вчера во второй половине дня. Сегодня расследование продолжается», — сказано в сообщении бюро.
Однако информации об экипаже или пострадавших до сих пор нет.
13 июля стало известно, что в аэропорту Саутенда в британском графстве Эссекс разбился небольшой самолет. Как сообщала газета Daily Mail, авария произошла с самолетом Beechcraft King Air B200, который направлялся в Нидерланды. Он упал сразу после взлета.
В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны клубы черного дыма, поднимающиеся в небо со взлетно-посадочной полосы.
Самолет Beechcraft King Air B200 вмещает 7–9 пассажиров.
Ранее в Индии назвали причину крушения самолета Air India.