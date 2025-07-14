Вице-премьер анонсировала доплату к пенсии матерям-героиням

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что матери-героини будут получать доплату в 32 тысячи рублей при достижении пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

«После того, как наступит пенсионный возраст, то дополнительные выплаты к пенсии будут составлять 32 тысячи рублей», — сказала Голикова на совещании по социальным вопросам.

13 июля председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко высказал мнение, что, если удвоить материнский капитал, когда второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, то можно простимулировать улучшение рождаемости в России.

В конце июня «Парламентская газета» писала, что в РФ в 2026 году планируют пересчитать страховой стаж матерей и увеличить выплаты тем, кто имеет пять и более детей. По ее данным, нововведение затронет и тех женщин, которые уже вышла на пенсию, в общей сложности стаж пересчитают почти 400 тыс. россиянок.

Ранее в России утвердили ежемесячное обеспечение для матерей-героинь.