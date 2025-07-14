В России оценили эффективность предоставления скидок на «места для поцелуев» в кинотеатрах

Специалист Якубович: скидки для супругов в кинотеатрах не повысят рождаемость

Идея ввести скидки на «места для поцелуев» в кинотеатрах не поможет оказать значительное влияние на демографическую ситуацию. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Он напомнил, что уровень рождаемости зависит от нескольких факторов, в том числе экономической стабильности, доступности жилья, уровня доходов, социальных гарантий для родителей и не только. По его мнению, предложение о подобных скидках является символическим жестом, который не решит семейные проблемы.

«Реальные меры поддержки семей требуют куда более серьезных финансовых и законодательных решений. Сам факт обсуждения таких тем в Госдуме показывает, что проблема рождаемости остается на повестке, даже если методы ее решения иногда вызывают вопросы», — заключил Якубович.

10 июля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести для семейных пар скидки на так называемые места для поцелуев в кинотеатрах. Соответствующее обращение он направил главе Минкультуры России Ольге Любимовой. Депутат отметил в своем письме, что принятие различных материальных и символических мер поддержки, которые направлены на укрепление семейных союзов, позволяет государству формировать позитивное восприятие создания семьи.

Ранее сообщалось, что получившим жилье в подарок россиянам дадут скидку на налог.