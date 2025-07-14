На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили эффективность предоставления скидок на «места для поцелуев» в кинотеатрах

Специалист Якубович: скидки для супругов в кинотеатрах не повысят рождаемость
close
Depositphotos

Идея ввести скидки на «места для поцелуев» в кинотеатрах не поможет оказать значительное влияние на демографическую ситуацию. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Он напомнил, что уровень рождаемости зависит от нескольких факторов, в том числе экономической стабильности, доступности жилья, уровня доходов, социальных гарантий для родителей и не только. По его мнению, предложение о подобных скидках является символическим жестом, который не решит семейные проблемы.

«Реальные меры поддержки семей требуют куда более серьезных финансовых и законодательных решений. Сам факт обсуждения таких тем в Госдуме показывает, что проблема рождаемости остается на повестке, даже если методы ее решения иногда вызывают вопросы», — заключил Якубович.

10 июля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести для семейных пар скидки на так называемые места для поцелуев в кинотеатрах. Соответствующее обращение он направил главе Минкультуры России Ольге Любимовой. Депутат отметил в своем письме, что принятие различных материальных и символических мер поддержки, которые направлены на укрепление семейных союзов, позволяет государству формировать позитивное восприятие создания семьи.

Ранее сообщалось, что получившим жилье в подарок россиянам дадут скидку на налог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами