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Получившим жилье в подарок россиянам дадут скидку на налог

Госдума приняла закон о снижении пошлины при дарении жилья близким родственникам
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Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о 50% скидке при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения жилья близким родственникам и членам семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

К близким родственникам относятся жены, мужья, родители, родные и приемные дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры.

Цена на нотариальное удостоверение варьируется от 25 до 30 тысяч рублей. Подчеркивается, что пожилые люди зачастую испытывают денежные затруднения, когда стороны договариваются о дарении жилья. Для уменьшения затрат и был принят данный закон.

От уплаты государственной пошлины также будут освобождены родители детей-инвалидов, обращающиеся в суд с целью ограничения дееспособности своих детей или признания их недееспособными. 

До этого фракция ЛДПР в Госдуме внесла законопроект, упрощающий вступление в наследство для малоимущих граждан.

Партия предлагает освободить от госпошлины за оформление наследства россиян, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума в регионе. Эта льгота будет действовать независимо от вида имущества и источника дохода. Законопроект уже направили в правительство РФ.

Ранее в Минфине объяснили, почему Налоговый кодекс не может быть простым и понятным.

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