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В ГД предложили ввести необычные скидки на посещение кинотеатров для семейных пар

В ГД предложили ввести скидки семейным парам на места для поцелуев в кинотеатрах
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести для семейных пар скидки на так называемые места для поцелуев в кинотеатрах и покрывать расходы этих культурных учреждений на скидки за счет государства. Соответствующее обращение он направил главе Минкультуры России Ольге Любимовой, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Депутат отметил в своем письме, что принятие различных материальных и символических мер поддержки, которые направлены на укрепление семейных союзов, позволяет государству формировать позитивное восприятие создания семьи. По его словам, развитие формата семейного отдыха в кинотеатрах может стать одной из таких символических мер.

«Особое внимание у граждан вызывают так называемые места для поцелуев (чаще всего последние ряды зрительных залов), воспринимаемые как символ романтического уединения. <…> В целях повышения привлекательности таких мест и в целом укрепления престижа семейных союзов считаю целесообразным рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров за счет покрытия расходов, связанных с предоставлением скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев. Таким образом, государство будет компенсировать кинотеатрам расходы для предоставления скидок гражданам на места для поцелуев», — заявил парламентарий.

По его мнению, эта мера станет символическим подтверждением того, что государство поддерживает традиционные семейные ценности. Даванков также считает, что в случае принятия данной инициативы супружеские пары и молодые семьи
будут иметь дополнительный стимул для посещения кинотеатров, что, в свою очередь, может способствовать укреплению браков и улучшению демографической ситуации в России.

Ранее стало известно, в каких городах России дешевле всего ходить в кино.

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