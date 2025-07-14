Роспотребнадзор не выявил превышений хлора в комплексе отдыха в Екатеринбурге

Специалисты роспотребнадзора Свердловской области не выявили превышения уровня хлора в комплексе отдыха «Баден-Баден» в Екатеринбурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«По результатам проб атмосферного воздуха в бассейнах и помещениях комплекса, по показателю хлор, отобранных в 21:15 13 июля 2025 года, все показатели не превышали допустимых значений», — сказано в сообщении.

В роспотребнадзоре по региону также уточнили, что ряд других проб еще исследуют. Ситуация находится на контроле, местного управления, уточнили в сообщении.

Накануне сообщалось, что работникам комплекса отдыха «Баден-Баден» в Екатеринбурге потребовалась срочная помощь медиков в связи с отравлением. Сотрудники жаловались на дезориентацию, слезотечение, одышку и тошноту.

Комплекс «Баден-Баден» включает в себя термальный и несколько обычных бассейнов с пляжем, банный комплекс и SPA-зону. Также на территории есть кафе и несколько жилых домиков.

Ранее более 30 человек отравились морепродуктами в Адыгее.